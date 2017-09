Türkiyə Kubokunda III təsnifat mərhələsinin oyunları keçirilir. Fanat.Az xəbər verir ki, millimizin forvardı Dəniz Yılmazın komandası - “Bursaspor” da turnirdə ilk sınağına çıxıb.

Bursalılar aşağı liqa təmsilçilərindən “Tarsus İdman Yurdu" ilə üz-üzə gəlib.qarşılaşıb. "Yaşıl timsahlar" 4:0 hesablı qələbə sayəsində növbəti mərhələyə adlayıb.

Dəniz 90 dəqiqə meydanda olun və dubla imza atıb.

Fanat.Az

