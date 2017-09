Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyıb Ərdoğan ukraynalı həmkarı Petro Poroşenko ilə görüş keçirib.

Publika.az bildirir ki, bu barədə məlumatı Ukrayna prezidenti P. Poroşenko özünün "Twitter" səhifəsində yayıb.

Görüş zamanı Ukrayna-Türkiyə arasında Yüksək Səviyyəli Strateji Şuranın 6-cı iclası müzakirə olunub.

Qeyd olunur ki, növbəti iclas Kiyevdə keçiriləcək.

