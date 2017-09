Bakı. 21 sentyabr. REPORT.AZ/ Bakıda orta yaşlı qadın sevgilisi tərəfindən bıçaqlanıb.

"Report"un xəbərinə görə, hadisə Sabunçu rayonunda qeydə alınıb.

1985-ci il təvəllüdlü Əliyeva Maya Əbülfət qızına sevgilisi ilə mübahisə zamanı 2 bıçaq xəsarəti yetirilib. O, ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı Sabunçu Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları hadisəni törədən şəxsin axtarışına başlayıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.