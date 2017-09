Türkiyəli müğənni Yıldız Tilbe məhkəmə müraciət edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb türkiyə mediasında məşhur müğənninin evində intar etməsi ilə bağlı yayılan xəbərdir. Xəbərdə qeyd olunub ki, o, dərman qəbul edərək intihara cəhd edib.

Müğənni bu xəbəri yayanlarla qarşı hüquqi addım atmaq üçün vəkilinə tapşırıq verib.

