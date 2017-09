Azəri qızı Günel yeni klip çəkdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni bir neçə gün bundan öncə sosial şəbəkədə anonsunu verdiyi mahnsını ekranlaşdırıb. Bu, Yıldız Tilbenin ona verdiyi “Azılı bela” mahnısıdır. Klipin rejissoru həmyerlimiz Zeynal Adıgözəlovdur.

