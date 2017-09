Bakı. 21 sentyabr. REPORT.AZ/ Türkiyədə ağır yol qəzası baş verib.

“Report” Türkiyə KİV-inə istinadən xəbər verir ki, hadisə sentyabrın 21-də səhər satlarında Antalya əyalətinin Kepez rayonunun Qazi Bulvarı ilə Düden məhəllələrinin kəsişməsində qeydə alınıb.

Belə ki, iki avtomobilin toqquşması nəticəsində 4 nəfər ölüb, bir neçə nəfər yaralanıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.