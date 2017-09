Azərbaycanlı müğənni Afaq Aslan Ukraynada keçiriləcək gözəllik müsabiqəsinə qatılıb.

Bu barədə Lent.az-a açıqlamasında ifaçının özü deyib: “Hər il Ukraynada keçirilən gözəllik yarışması bu il də baş tutacaq. Bu yarışmada 23 ölkəni təmsil etmək üçün gözəl xanımlar dəvət olunur. Məhz Azərbaycanı təmsil etmək üçün də bu dəvət mənə gəldi. Ölkəmizi bu cür dünya səviyyəli bir müsabiqədə təmsil edəcəyim üçün çox sevinirəm. Ən əsası da bu, böyük məsuliyyətdir. İnşallah ki, hər şey çox yaxşı olacaq”.

