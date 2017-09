"Zirə" -"İnter" və "İnter" - "Neftçi" oyunları təxirə salndı

Peşəkar Futbol Liqası Azərbaycan çempionatının təqvimində bir neçə dəyişiklik edib. Fanat.Az xəbər verir ki, dəyişikliklər Premyer Liqa və əvəzedicilərin çempionatının VI turunun görüşləri ilə bağlıdı.

“Qarabağ”ın müraciəti ilə “Sumqayıt”la matçın yerinin dəyişdirilməsi öncədən məlum idisə, sonuncuların meydanındakı matçın vaxtı bilinmirdi. Qərara alınıb ki, I dövrədə “Qarabağ”, IV dövrədə “Sumqayıt” meydan sahibi olsun. Bu da o deməkdi ki, ilk iki dövrənin oyunu Bakıda, 2018-ci ildəki matçlar Sumqayıtda baş tutacaq.

Sentyabrın 22-də üz-üzə gələcək rəqiblərin əvəzedicilərinin dueli isə ayın 24-də saat 16:30-da Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçiriləcək.

Bundan əlavə, 7 üzvü 19 yaşlılardan ibarət Azərbaycan millisinə, 2 oyunçusu U-17 yığmasına çağırılan “İnter”in əvəzedicilərinin “Zirə” və “Neftçi” ilə oyunları başqa tarixdə baş tutacaq. VI turun “Zirə” – “İnter” matçı sentyabr 24-də, VII turun “İnter” – “Neftçi” qarşılaşması sentyabr 30-dan başqa vaxta keçirilib.

Fanat.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.