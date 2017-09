Türkiyə Kubokunda "Erzincanspor"la qarşılaşacaq "Eskişəhərspor"un baş məşqçisi Sergen Yalc?n matçdan öncə istefa verib.

Bu barədə açıqlama verən Sergen Yalçın bu oyundan sonra komandadan ayrılacaqlarını bildirib: "Mən və köməkçilərimin xərci çocdur. "Erzincanspor" matçı son oyunumuz olacaq".

Qeyd edək ki, "Eskişəhərspor" PTT 1-ci liqanın 5 turunda xəmi 3 xal qazanıb və 17-ci pillədə qərarlaşıb.

Fanat.Az

