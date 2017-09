2018-ci il Qış Olimpiya Oyunlarının medalları təqdim olunub

Bakı. 21 sentyabr. REPORT.AZ/ 2018-ci ildə Cənubi Koreyanın Pxençxan şəhərində keçiriləcək Qış Olimpiya Oyunlarının medalları təqdim olunub.

“Report” Oyunların rəsmi “Twitter” səhifəsinə istinadən xəbər verir ki, medalların dizaynında təşkilatçı ölkənin milli mədəniyyətinin motivləri əksini tapıb. Medalın üzərindəki diaqonal xətlər olimpiadanın tarixini və iştirakçıların qələbə əzmini göstərir.

Hər bir medal Cənubi Koreya arxitekturasını xarakterizə edən taxta qabda saxlanılacaq.

Qeyd edək ki, 2018-ci il Qış Olimpiya Oyunları 9 – 25 fevralda keçiriləcək.







You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.