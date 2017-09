Dekabrda dollar yenidən bahalaşacaq - Səbəbi isə...

ABŞ-ın Federal Ehtiyatlar Sisteminin (FED) Açıq Bazar Əməliyyatları üzrə Komitəsinin iclası yekunlaşıb. FED uçot dərəcəsində heç bir dəyişiklik etməyib. Onu 0,1-1,25% səviyyəsində saxlayıb.

“FED-in bu qərarından sonra dünyada dolların indeksi 2 funkt bahalaşıb”.

Bu sözləri Metbuat.az - a açıqlaması zamanı iqtisadçı Natiq Cəfərli bildirib.

Onun sözlərinə görə, avro əvvəl 1 dollar 20 sent idisə, indi bir avro 1 dollar 18 sentə bərabərdir. Bu da günlük dəyişim üçün kifayət qədər böyük bir rəqəmdir:

“FED dünən axşam verdiyi qərarda çox açıq şəkildə bildirdi ki, ilin sonuna kimi 1, gələn il isə 3 dəfə faizləri artıracaq. Bu ilin son topantısı dekabr ayının əvvəllərindədir. Çox güman ki, dekabr ayının əvvəllərində faiz artımı olacaq. FED tərəfdə əslində bir problem yoxdur. Necə demişdilərsə, o addımları da atırlar. Dolların son 3 ayda ucuzlaşması siyasi məsələlərlə bağlıdır. Trampla bağlı problem davam edir. Konqres və senatda araşdırmalar gedir. Xüsusi prokuror təyin olunub. Bu da dolları ucuzlaşdırıb”.

İqtisadçı əlavə etdi ki, bunun Azərbaycana təsiri tez olmayacaq:

“Çünki bizdə qiymətli kağızlar bazarı yoxdur. Məsələn, dünən FED qərarı açıqlayan kimi türk lirəsi ucuzlaşmağa başladı. Təqribən 2%-ə qədər dəyər idirdi. Rus rublu isə 0.7 faiz ucuzlaşdı. Azərbaycanda nə birja, nə də məzənnə müəyyən etmək üçün olan platforma var. Azərbaycanda artım və azalıma ancaq inzibati qaydada müəyyən olunur. Ona görə də, bu cür addımlar bizə daha gec təsir edir. Mənə elə gəlir ki, FED-in dekabr ayında qəbul edəcəyi qərar bizə daha çox təsir edəcək”.

Qeyd edək ki, sonuncu dəfə FED iyunun 14-də uçot dərəcəsini 0,75-1%-dən 1-1,25%- dək artırıb. Bundan əvvəl FED martın 15-də uçot dərəcəsini illik 0,5-0,75% səviyyəsindən 0,75-1%-dək artırıb. 2016-ci ilin dekabrın 14-də isə tənzimləyici uçot dərəcəsinin baza faiz dərəcəsini illik 0,5-0,75% artırılması barədə qərar qəbul edib.

Xəyalə Məmmədova \ METBUAT.AZ



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.