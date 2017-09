Bakı. 21 sentyabr. REPORT.AZ/ İstanbulun Çağlayan rayonunda məhkəmə binasının həyətində iki qrup arasında baş verən atışma ilə bağlı 20 nəfər tutulub.

“Report” "Haber7"yə istinadən xəbər verir ki, atışma bir cinayət işi ilə bağlı iki tərəf arasında baş verib.

Atışma nəticəsində iki nəfər yaralanıb.



