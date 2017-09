ŞOK FAKT: Sən demə, Damla 2 min manata... - "Elgizin verilişində..."

Aparıcı Zaur Kamalın verilişdə müğənni Damlanın pul qabısını götürərək, pullarını sayması cəmiyyətdə birmənalı qarşılanmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məsələylə bağlı bir çox tanınmış insan sosial şəbəkələrdə paylaşım edib. Jurnalist İntiqam Valehoğlu öz "Facebook" profilində müğənniyə qarşı tənqidi sözlər yazıb. O bildirib ki, Damla 2000 manata şəkil çəkdirir.

Həmin statusun olduğu kimi təqdim edirik:

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.