Safura 25 yaşını belə qeyd etdi – FOTOLAR

İkinci uşağına hamilə olan eks-müğənni Safura Əlizadə doğum gününü qeyd edib.

Publika.az xəbər verir ki, Bakıda keçirilən ad günü partisində Dövlət Filarmoniyasının direktoru Murad Adıgözəlzadə, həyat yoldaşı Avroviziya təmsilçimiz Aysel Adıgözəlzadə, aktyor Cabir İmanov və həyat yoldaşı, Safuranın bacısı, modelyer Fidan Əlizadə və ailə yaxınları da olub.

25 yaşlı sənətçi doğum günündən olan fotoları sosial media hesabında paylaşıb.

Qeyd edək ki, S.Əlizadə 5 iyul 2013-cü ildə Bodrumda eks energetika naziri Natiq Əliyevin oğlu Fərhad Əliyev ilə ailə həyatı qurub. Cütlüyün İsgəndər adlı bir oğlu var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.