Afaq Aslana elə bir cavab verildi ki... - Maral Tahirqızı bənzətməsi

Açıq-saçıq geyimləri ilə gündəm yaradan müğənni Afaq Aslan bu dəfə tamam başqa addımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni Ukraynada keçirilən gözəllik yarışmasında Azərbaycanl təmsil etməyə qərar verib. Ancaq onun bu qərarı izləyiciləri tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb.

Afaqa uğurlar arzulayanlarla yanaşı, irad bildirənlər də var. Onlar qeyd ediblər ki, Afaq Aslanın Ukraynada birinci yer tutmaq şansı Maral Tahirqızının "Miss Azerbaijan 2018" olmaq şansına bərabərdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.