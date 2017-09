Fatih Terimə İrandan təklif gəlib.

Lent.az-ın Türkiyə mediasına istinadən məlumatına görə, İranın “İstiqlal” klubu baş məşqçi postuna Fatih Terimi gətirmək niyyətindədir. Klubun rəsmi saytına açıqlama verən klub idarəçisi Rıza İftikarı türkiyəli mütəxəssislə maraqlandırdıqlarını təsdiqləyib.

Qeyd edək ki, Fatih Terim son iş yeri Türkiyə millisi olub. Onun baş məşqçi postundan uzaqlaşdıran TFF yerinə Luçeskonu gətirib.

