Kim Çen Inın seks kölələri, qorxulu əmrləri... - Generalın qızı dəhşətli faktları açıqladı

Cənubi Koreyaya qaçan Şimali Koreya ordusunun yüksək rütbəli hərbçisinin qızı ölkə lideri Kim Çen In barədə dəhştəli faktlar açıqlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Lim adlı gənc bildirib ki, onun rəfiqələrindən biri Kim Çen Inın seks köləsidir. Onun sözlərinə görə, səhlənkar davranaraq hamilə qalan seks kölələri nədənsə sonradan yoxa çıxıb.

Lim, porno film çəkməkdə şübhəli bilinən 11 musiqiçinin Kim Çen Inın əmriylə ictimaiyyət qarşısında ağır silahlarla öldürüldüyünü də deyib.

Sübhan / METBUAT.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.