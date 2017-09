Sabah Azərbaycanda Avropa Çempionatı başlayır

Sabah Azərbaycan və Gürcüstanda qadın voleybolçular arasında Avropa çempionatına start veriləcək. Apasport.az saytının məlumatına görə, sayca 30-cu – yubiley yarışı 10 gün davam edəcək.

Qitənin 16 ən güclü voleybol komandası 2 ölkənin 3 şəhərində mübarizə aparacaq. Qrup mərhələsində 4 “dördlüy”ə bölünən yığmalar mükafatlar uğrunda mübarizəyə start verəcək.

Bu qruplardan biri Gürcüstan, biri Göygöl və ikisi Bakıda bir araya gələcək. Meydan sahibi kimi, birbaşa yarışa qatılan Azərbaycan yığması da paytaxtımızda çıxış edəcək. Faiq Qarayevin yetirmələri A qrupunda Polşa, Macarıstan və Almaniya ilə üz-üzə gələcəklər.

Ardıcıl 7-ci dəfə qitə çempionatına qatılan yığmamız qrup qalibi adı uğrunda Polşa ilə mübarizə aparacaq. Macarıstan zəngin voleybol ənənələri ilə seçilmədiyindən nəsildəyişmə dövrünü yaşayan bundestim isə ölkəmizə yenilənmiş heyətlə gəldiyindən onların 2 favoritin mübarizəsinə qoşulması inandırıcı görünmür. Yığmamız isə pley-off mərhələsindən qaçaraq, birbaşa 1/4 finala yüksəlmək üçün mütləq birinci olmalıdı. Çünki ikinci pillənin sahibi digər qrupun üçüncüsü ilə ən yaxşı “səkkizliy”ə düşmək uğrunda yarışacaq.

Tarixində heç vaxt Avropa çempionatının medalını qazanmayan millimiz ilkə doğma divarlar arasında imza atmağa köklənib. Uzunmüddətli hazırlıq prossesi də Avro-2005-də qeydə alınan rekordumuzu unutdurmağa hesablanıb. 12 il əvvəl qitənin 4-cüsü olan komandamızda olduğu kimi, bu dəfə də heyətdə böyük təcrübəyə malik voleybolçular yer alıb. Düzdü, yekun heyət hələ açıqlanmasa da, Qarayevin sərəncamında olan 16 oyunçu arasında Avropada özündən söz etdirmiş Natalya Məmmədova, Polina Rəhimova, Valeriya Məmmədova kimi oyunçular var. Onlarla yanaşı, Ayşən Abduləzimova, Yuliya Kərimova, Şəfaqət Həbibova, Aynur Kərimova, Olena Həsənova, Anastasiya Qurbanova, Kristina Yaqubova, Kseniya Poznyak, Oksana Kiselyova, Odina Bayramova, Yana Kulan, Yekaterina Jidkova və Yelizaveta Səmədova kimi oyunçular da var.

Son böyük turnirlərlə - Avropa və dünya çempionatları ilə müqayisədə daha samballı heyət toplayan Qarayev hər mövqedə rəqabət yaratmağı bacarıb. Bu da azarkeş dəstəyindən heç vaxt korluq çəkməyən yığmamızın fanatlarını sevindirmək gücündə olduğundan xəbər verir.

Öz oyunlarında uğur qazanmağa borclu olan yığmamız eyni zamanda C qrupunun oyunlarını da maraqla izləmək məcburiyyətindədi. Çünki növbəti mərhələdə Bakıda Milli Gimnastika Arenasında mübarizə aparacaq 2 qrupun komandaları bir-birinə rəqib olacaq. Bu həm pley-off, həm də 1/4 final mərhələsinə aiddi. C qrupunda isə kifayət qədər güclü yığmalar yer alıb. Avropa çempionatlarının ən titullu komandası olan Rusiya millisinin adını çəkmək kifayətdi. Son 2 yarışın qalibi adını qazanan şimallılar bu dəfə də qızıl dalınca gəldiklərini özləri də gizlətmirlər. Lakin Türkiyə və Bolqarıstan kimi güclü rəqiblərlə eyni qrupda çıxış edəcək qonşularımız üçün o qədər də asan olmayacaq. Çünki “ay-ulduzlular” da kifayət qədər iddialı, bolqarlar isə sensasiyaya “acdı”lar. Qrupun aşkar autsayderi Ukrayna sayılsa da, onlar istənilən rəqibi büdrətmək gücündədilər.

Daha 4 komanda Azərbaycanda mübarizə aparacaq. Tarixində ilk dəfə nüfuzlu voleybol yarışına ev sahibliyi edəcək Göygöl Olimpiya Kompleksi elə startdaca “ölüm qrupu”na qucaq açacaq. Avropa çempionatının medallarına iddialı Hollandiya, Serbiya, Belçika və Çexiya yarışla erkən vidalaşmamaq üçün döyüşəcək. Qrup sonuncuları üçün yarışın vaxtından əvvəl bitdiyini nəzərə alsaq, Göygöldə çıxış edəcək komandalar digər şəhərlərdə oynamadan vətənlərinə dönmək istəməyəcək. Hər halda, digərləri ilə müqayisədə çexlərin şansı daha aşağı qiymətləndirilir.

Azərbaycanla birgə Avro-2017-yə ev sahibliyi edən Gürcüstan isə yalnız bir qrupun görüşlərini qəbul edəcək. B qrupunun aşkar autsayderi elə ev sahiblərinin özüdü. Tarixində ilk dəfə belə bir yarışda iştirak edən qonşularımız Tiflisdə heç olmasa set və ya xal qazanmaq üçün mübarizə aparacaq. Çünki iddialı İtaliya və Xorvatiya ilə görüşdə gürcüstanlıların heç bir şansı yoxdu. Bu 2 yığma kimi Belarusun da böyük istəklə yarışa qatıldığını nəzərə alsaq, bu 3 milli arasında da mübarizənin gərginliyini qeyd etmək olar.

Avro-2017 həm də ilk dəfə postsovet məkanında təşkil olması ilə tarixə düşəcək. Çünki indiyədək nə sabiq SSRİ-də, nə də onun parçalanmasından sonra yaranan ölkələr bu turniri qəbul edib. Yarışın əsas favoritlərinə gəlincə, Rusiya ilə yanaşı, son turnirin digər 2 mükafatçısı Serbiya və Hollandiya yenidən medal qazanmaq arzusundadı. Ölkəmizdə kifayət qədər sevilən Türkiyə millisi də özünü evindəki kimi hiss edib, bundan yararlanmağa çalışacaq. İtaliya isə əvvəlki illərini xatırlatmaq üçün bütün gücünü səfərbər edəcək. Yığmamızın da medalçılar sırasına düşmək iddiasını da nəzərə alsaq, əsas mərhələ oyunlarının keçiriləcəyi Bakı gərgin və maraqlı yarışa şahid olacaq. Çünki qrup mərhələsindən sonrakı oyunların hamısı paytaxtımızda baş tutacaq.

Bir sıra mötəbər yarışlara ev sahibliyi edən Bakıda baş tutacaq həlledici qarşılaşmaların intriqasını təkcə medallar uğrunda mübarizə artırmayacaq. Çünki yüksək yer tutan komandalar növbəti Avropa çempionatına vəsiqə qazanacaq. Həmin turnirin seçmə mərhələsindən azad olmaq üçün 1/4 finala vəsiqə kifayətdi. Hətta bəzi pley-off iştirakçıları da bu güzəştdən yararlana bilər. Növbəti yarışın ev sahibləri – Türkiyə, Macarıstan, Çexiya və Polşanın ilk “səkkizliy”ə düşməsi növbəti yerlərin sahiblərinin önündə “yaşıl işıq” yandıracaq. Buna səbəb Avro-2019-da 16 deyil, 24 komandanın final mərhələsində çıxış etməsidi.

A qrupu (Bakı)

Azərbaycan

Toppaylayıcılar: Şəfaqət Həbibova, Kristina Yaqubova;

Blokçular: Ayşən Abduləzimova, Kseniya Poznyak, Olena Həsənova, Aynur Kərimova;

Hücumçular: Natalya Məmmədova, Polina Rəhimova, Yana Kulan, Yelizaveta Səmədova, Odina Bayramova, Yekaterina Jidkova, Anastasiya Qurbanova;

Liberolar: Valeriya Məmmədova, Oksana Kiselyova, Yuliya Kərimova;

Baş məşqçi: Faiq Qarayev

Polşa

Toppaylayıcılar: Marlena Pleşnierovij, Yoanna Voloş;

Blokçular: Susanna Efimienko-Mlotkovska, Aqnieşka Kakolevska, Maya Tokarska;

Hücumçular: Roksana Brzoska, Martina Qrajber, Patrisya Polak, Natalya Murek, Yulia Tvardovska, Monika Bociek, Malvina Smarzek;

Liberolar: Aleksandra Krzos, Vitkovska Aqata;

Baş məşqçi: Yatsek Navrotski

Macarıstan

Toppaylayıcılar: Reka Bleyçer, Jujanna Talas;

Liberolar: Renata Şpin, Fruşina Tot;

Blokçular: Edina Dobi, Eçter Naqi, Viktoriya Naqi;

Hücumçular: Bernadett Dekani, Rita Liliom, Nikolett Sus, Qreta Szakmari, Kata Török, Lilla Villam;

Baş məşqçi: Alberto Salomoni

Almaniya

Toppaylayıcılar: Deniz Hanke, İrina Kemmisi;

Blokçular: Mari Şoeltsel, Cennifer Pettke, Leoni Şvertmann, Liza Qründinq;

Hücumçular: Luiza Lippmann, Lena Stiqrot, Maren Fromm, Cennifer Qirties, Yana-Fransiska Poll, Tanya Qrosser;

Liberolar: Lenka Dürr, Anna Poqani;

Baş məşqçi: Feliks Kozlovski

B qrupu (Tiflis)

İtaliya

Toppaylayıcılar: Alessia Orro, Karlotta Kambi;

Blokçular: Sara Bonifaço, Kristina Çiriçella, Anna Danesi, Rafaela Foli;

Hücumçular: Katerina Bosetti, Lusia Bosetti, Sara Lod, Valentina Tirozzi, Paola Eqonu, İndre Sorokayte;

Liberolar: Monika de Cennaro, Biatris Parroççhial;

Baş məşqçi: Davide Mazzanti

Belarus

Toppaylayıcılar: Olqa Palçevskaya, Anna Jaafar;

Blokçular: Anna Kalinovskaya-Qyunqer, Darya Volodko, Anjelika Boriseviç;

Hücumçular: Oksana Kovalçuk, Anna Klimets, Tatyana Markeviç, Nadejda Smirnova, Anastasiya Qarelik, Marina Pavlova, Tatyana Serik;

Liberolar: Yelena Fedorinçik, Olqa Pavlyukovskaya;

Baş məşqçi: Pyotr Xilko

Xorvatiya

Toppaylayıcılar: Ana Qrbac, Marsella Şaini;

Blokçular: İvana Miloş-Prokopiç, Ema Strunyak, Beta Dumanjiç, Bernarda Çutuk;

Hücumçular: Samanta Fabris, Katarina Barun-Şuşnyar, Katarina Luketiç, Matea İkiç, Lusiya Mlinar, Nika Stanoviç;

Liberolar: Nikolina Bojiçeviç, Rene Sain

Baş məşqçi: İqor Lorinov

Gürcüstan

Toppaylayıcılar: Ana Maryam Kipşidze, Qvantsa Markaraşvili;

Blokçular: Mariam Gaprindaşvili, Maria Tsarenko, Tinatin Tçautçidze;

Hücumçular: Svetlana Sosnovskaya, Qvantsa Ulumbelaşvili, Julieta Sanadze, İrina Çelidze, Ana Batsatsaşvili, Ann Kalandadze;

Liberolar: Nino Korayevi, Mariam Beriaşvili;

Baş məşqçi: Paata Ulumbelaşvili

C qrupu (Bakı)

Rusiya

Toppaylayıcılar: Yekaterina Pankova, İrina Filiştinskaya;

Blokçular: Yekaterina Yevdokimova, Yekaterina Yefimova, İrina Koroleva, İrina Fetisova;

Hücumçular: Nataliya Qonçarova, Tatyana Koşeleva, Mariya Frolova, İrina Voronkova, Kseniya Parubets, Yana Şerban;

Liberolar: Svetlana Kryuçkova, Yekaterina Tretyakova.

Baş məşqçi: Konstantin Uşakov

Ukrayna

Toppaylayıcılar: Yelena Novqorodçenko, Aleksandra Peretyatko;

Blokçular: Svetlana Dorsman, İrina Truşkina, Yuliya Qerasimova, İnna Molodtsova;

Hücumçular: Tatyana Kozlova, Nadejda Kodola, Anna Stepanyuk, Anastasiya Çernuxa, Karina Yurçenko, Anna Kiriçenko;

Liberolar: Viktoriya Delros, Alina Stepançuk;

Baş məşqçi: Qari Yeqizarov

Türkiyə

Toppaylayıcılar: Naz Akyol, Qamze Alikaya;

Blokçular: Eda Erdem Dündar, Kübra Çalışkan, Bahar Toksoy;

Hücumçular: Polen Uslupehlivan, Meryem Boz, Gözde Kırdar, Güldeniz Önal, Neriman Özsoy, Hande Baladin, Tuğba Şenoğlu;

Liberolar: Merve Dalbeler, Gizem Örge, Simge Aköz;

Baş məşqçi: Covanni Quidetti

Bolqarıstan

Toppaylayıcılar: Lora Kitipova, Diana Nenova;

Blokçular: Xristina Ruseva, Nasya Dimitrova, Straşimira Filipova, Mariya Dançeva;

Hücumçular: Emilia Nikolova, Elitsa Vasileva, Dobriana Rabadjiyeva, Yeva Yaneva, Qerqana Dimitrova, Miroslava Paskova;

Liberolar: Mariya Filipova, Zana Todorova;

Baş məşqçi: İvan Dimitrov

D qrupu (Göygöl)

Serbiya

Toppaylayıcılar: Boyana Jivkoviç, Sladyana Mirkoviç;

Blokçular: Mina Popoviç, Stefana Velykoviç, Yovana Stevanoviç, Milena Raşiç;

Hücumçular: Ana Byelitsa, Tiyana Boşkoviç, Bianka Buşa, Tiyana Maleşeviç, Brankitsa Mihayloviç, Boyana Milenkoviç;

Liberolar: Teodora Puşiç, Yelena Blaqoyeviç;

Baş məşqçi: Zoran Terziç

Çexiya

Toppaylayıcılar: Katerina Valkova, Pavla Vinkourova;

Blokçular: Barbora Purçartova, İva Naçmilnerova, Katerina Kohoutova, Veronika Struşkova;

Hücumçular: Aneta Havliçkova (Kosmanova), Marie Toufarova, Helena Havelkova, Mihaela Mlejnkova, Petra Kojdova, Andrea Kossanyiova;

Liberolar: Veronika Dostalova, Nikola Vankova;

Baş məşqçi: Zdenek Pommer

Belçika

Toppaylayıcılar: İlka Van de Vyver, Yasmin Biebau;

Blokçular: Freya Aelbrext, Laura Heyrman, Maries Yanssens, Natalye Lemmens;

Hücumçular: Lize Van Hecke, Kaya Qrobelna, Britt Herbots, Şarlotta Leys, Yodie Quilliams, Selin Van Qestel;

Liberolar: Amber De Tant, Valerye Kurtua;

Baş məşqçi: Gert Van de Broek

Hollandiya

Toppaylayıcılar: Laura Dijkema, Femke Stoltenborq

Blokçular: Yvon Belien, Robin de Kroyf, Tessa Polder, Nikole Kulhaas;

Hücumçular: Seleste Plak, Lonneke Sloetyes, Maret Balkesteyn-Qrotues, Enn Buijs, Marrit Yesper, Nika Daalderop;

Liberolar: Kirsten Knip, Mirte Şut

Baş məşqçi: Ceymi Morrison

Avropa çempionatının təqvimi



A qrupu (Bakı)

22 sentyabr

18:00. Macarıstan - Azərbaycan

20:30. Polşa – Almaniya

23 sentyabr

18:00. Polşa – Macarıstan

24 sentyabr

18:00. Azərbaycan – Polşa

20:30. Almaniya – Macarıstan

25 sentyabr

18:00. Azərbaycan – Almaniya

B qrupu (Tiflis)

22 sentyabr

17:00. İtaliya – Gürcüstan

20:00. Belarus – Xorvatiya

23 sentyabr

17:00. Gürcüstan - Xorvatiya

20:00. İtaliya – Belarus

24 sentyabr

17:00. Gürcüstan – Belarus

20:00. Xorvatiya - İtaliya

C qrupu (Bakı)

22 sentyabr

15:30. Ukrayna – Rusiya

23 sentyabr

15:30. Bolqarıstan – Ukrayna

20:30. Türkiyə - Rusiya

24 sentyabr

15:30. Bolqarıstan – Türkiyə

25 sentyabr

20:30. Türkiyə - Ukrayna

D qrupu (Gəncə/Göygöl)

22 sentyabr

17:00. Serbiya - Çexiya

20:00. Hollandiya – Belçika

23 sentyabr

17:00. Çexiya – Belçika

20:00. Serbiya – Hollandiya

24 sentyabr

17:00. Belçika – Serbiya

20:00. Çexiya – Hollandiya

26 sentyabr

18:00. B2 – D3

20:30. D2 – B3

27 sentyabr

18:00. A2 – C3

20:30. C2 – A3

28 sentyabr

1/4 final

18:00. B1 – D2/B3

20:30. D1 – B2/D3

29 sentyabr

18:00. A1 – C2/A3

20:30 C1 – A2/C3

30 sentyabr

Yarımfinal

18:00. A1/C2/A3 - B1/D2/B3

20:30. C1/A2/C3 - D1/B2/D3

1 oktyabr

16:00. Bürünc medal uğrunda

19:00. FİNAL

