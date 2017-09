Karib hövzəsində yaranan "Mariya" qasırğası şiddətini daha da artırıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, rəsmilər Puerto-Riko və Vircin adalarının sakinlərinə hazırlıqlarını tamamlamağı və fırtına başlamadan əvvəl sığınacaq tapmağı məsləhət görüb. Birləşmiş Ştatların Qasırğa Mərkəzi bildirib ki, sürəti saatda 280 km olan və güclü yağışlarla müşaiyət olunan qasırğa sabah Puerto-Rika adasında şiddətini daha da artıracaq.

Daha sonra qasırğa Florida ştatı istiqamətində yan alacaq.

Sübhan / METBUAT.az

