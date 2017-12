Tillersondan xəbərdarlıq - "Dünya təhlükə altındadır"

“Dünyada demokratik dövlətlər və xalqlar təhlükə altındadır”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə ABŞ dövlət katibi Reks Tillerson deyib. Onun fikrincə, Şərqi Asiyada Şimali Koreyanın getdikcə daha çox aqressivləşən və təcrid olunan rejimi Cənubi Koreya və Yaponiyanı təhdid edir və proses ABŞ-a doğru genişlənir.

Yaxın Şərqdə İran terror və zorakılığı dəstəkləyərək, İsraillə yanaşı ümumilikdə Avropanı təhdid edir. Dövlət katibi hesab edir ki, demokratiyaya qarşı qlobal təhlükə realdır.

Tillerson deyib ki, demokratiyanın sarsıdılmasına yönələn səylərin artdığı bir zamanda, bu idarəetmə formasını dəstəkləmək və təşviq etmək üçün birlikdə çalışmaq.

Sübhan / METBUAT.az

