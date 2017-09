İraq ordusu və hökumətə yaxın "Xalq Könüllüləri Hərəkatı" Kərkük şəhərinin yaxınlığında qərarlaşıblar.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, buna səbəb kürd muxtariyyətinin, sentyabrın 25-nə təyin etdiyi müstəqilliklə bağlı referenduma qarşı hazırlıqlı olmaqdır. Rəsmi Bağdad hərbi əməliyyatları istisna etmir.

Bağdad nəinki Kərkükdə, ümumiyyətlə ölkənin şimalında referendum keçirilməsini istəmir və bunun qarşısının alınacağını bildirir.

