Sabah Yaxın Şərqin gələcəyi müəyyən ediləcək: Türkiyə ordusu HAZIRDIR

Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin sentyabrın 18-də İraqla sərhədin sıfır nöqtəsində - Şırnak vilayətinin Silopi mahalının Habur bölgəsində başladığı hərbi təlimlər davam edir.

Publika.az Türkiyə KİV-inə istinadən xəbər verir ki, təlimlərdə iştirak edən qüvvələrin orada qalıb-qalmayacağı sabah keçiriləcək Türkiyə Milli Təhlükəsizlik Şurasının toplantısından sonra məlum olacaq.

Sentyabrın 25-də Şimali İraq kürd muxtariyyətində keçirilməsi planlaşdırılan müstəqillik referendumu ilə əlaqədar olaraq tarixi əvvələ çəkilən (sentyabrın 27-də keçirilməli idi - red.) toplantıda mühüm qərarların qəbul ediləcəyi gözlənilir. Toplantıda kürd muxtariyyətinə qarşı iqtisadi sanksiyalarla yanaşı, hərbi müdaxilə barədə də qərar qəbul oluna bilər.

Ekspertlər hesab edir ki, bu qərarlar Yaxın Şərqdəki proseslərin sonrakı gedişatına böyük ölçüdə təsir edə bilər.

