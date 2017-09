İstəyən hər qız “Taxt oyunları”nın qəhrəmanı ilə cinsi əlaqədə olacaq: İNANILMAZ İMKAN - FOTO (18+)

“Taxt oyunları”nın qəhrəmanı Con Snou ilə sevişməyi xəyal edənlərə “Geek Sex Toys” şirkəti sürpriz edib.

Publika.az xəbər verir ki, sözügedən şirkət “Game of Moans” (İnilti oyunları) adlı hamar bir oyuncaq penis təqdim edib.

29 sm uzunluğunda olan oyuncağın tutacaq yeri Con Snounun qılıncının formasındadır. Şirkətin veb saytı təqdim etdikləri məhsul barədə belə bir açıqlama yazıb:

“Xəyalınızdakı uzun və qalın bir şeydirsə, bu qılınc formasında olan hamar penis fantaziyanızı yerinə yetirəcək. Bu əşya ilə orqazm yaşayana qədər maksimum zövq alacaqsınız. Qılıncın tutucağı da buna imkan verir.

Qeyd edək ki, sözügedən oyuncaq penis serialın sezon finalından sonra satışa çıxacaq.

Pərviz Hüseyn

