Avqustun 25-də Texas sahilini cənginə alan "Harvi" qasırğasından dəyən zərər 593 milyon dollar səviyyəsində qiymətləndirilir.

Publika.az xəbər verir ki, "Allstate" sığorta şirkətinin hesablamalarına əsasən bu rəqəmin artacağı da istisna edilmir.

"Harvi" son 12 ilin ən güclü qasırğası hesab edilir. 2005-ci ildə Luiziana ştatını vuran "Katrina" qasırğası Yeni Orleanı demək olar ki, yerlə-yeksan etmişdi.

