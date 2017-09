Namibiyada dəhşətli hadisə baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, uşağın bədənində zərbə izləri görən valideynlər bunun səbəblərini araşdırmağa çalışıb. Onlar izlərin dayəni uşağı döyməsi nəticəsində yarana biləcəyindən şübhələnib. Evə gizli kamera yerləşdirən valideynlər, dayənin uşağa qarşı şiddət sərgilədiyinin şahidi olub. Qadın əməlinə görə nəzarətə götürülüb.

Sübhan \ METBUAT.az

