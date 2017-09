Bakı. 21 sentyabr. REPORT.AZ/ İstanbulun Atatürk adına Beynəlxalq Hava Limanının uçuş-eniş zolağında şəxsi təyyarə qəzaya uğrayıb.

"Report" "Doğan" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, nəticədə hava limanı bağlanıb.

Məlumata görə, təyyarə qəza enişi edib, ardınca yanmağa başlayıb.

Tələfat barədə məlumat yoxdur.

Hadisənin təfərrüatları dəqiqləşdirilir.











