ABŞ prezidenti Donald Tramp KXDR-ə qarşı əlavə sanksiyalar planlaşdırır.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Tramp Nyu-Yorkda Əfqanıstan prezidenti Əşrəf Qəni ilə görüşdən əvvəl deyib.

"Bəli, biz KXDR-ə qarşı əlavə sanksiyalar tətbiq edəcəyik", - deyə ABŞ lideri bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.