Məsciddən nasos və mikrofon oğurlayan şəxs tutuldu

Hacıqabulda məsciddən oğurluq edən şəxs narkotiklə tutulub.

APA-nın Mil-Muğan bürosunun məlumatına görə, Hacıqabulda yerləşən Hacıyadulla məscidi dini icmasından Hacıqabul Rayon Polis Şöbəsinə oğurluq barədə ərizə daxil olub. Hacıqabul RPŞ-nin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri zamanı oğurluqda şübhəli bilinən Hacıqabul rayon sakini, əvvəllər məhkum olunmuş 1978-ci il təvəllüdlü Cahangirov Sirac Şakir oğlu saxlanılıb. Saxlanılan zaman onun üzərindən 0,161 qram heroin aşkar edilərək götürülüb.

Oğurlanan əşyalar –ümumilikdə dəyəri 200 manat olan su nasosu, səsgücləndirici və maqnitofon maddi sübut kimi götürülərək istintaq işinə əlavə edilib.

Faktla bağlı Hacıqabul RPŞ-də cinayət işi başlanıb, araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.