İstanbulun Atatürk aeroportunda özəl təyyarə hərəkət zamanı uçuş-eniş zolağından çıxaraq yanıb. APA-nın Türkiyə mətbuatına istinadən verdiyi xəbərə görə, insident nəticəsində azı 4 nəfər xəsarət alıb.

Məlumata görə, qəza təyyarə eniş edən zaman baş verib. Hadisə yerinə yanğınsöndürənlər cəlb edilib. Yanğın hazırda söndürülüb. Hadisəyə görə, aeroport müvəqqəti təyyarələrin qəbulunu dayandırıb.

Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib.

