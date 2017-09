Bu gündən etibarən Məhərrəm ayı başlayır

Bu gündən etibarən Hicri təqvimi ilə Məhərrəm ayı başlayır.

Cümə günü, Miladi təqvim ilə sentyabrın 22-si Məhərrəm ayının ilk günüdür.

Bu gündən başlayan Məhərrəm ayı oktyabrın 20-də sona çatacaq. Bu ayın 10-cu günü - Aşura oktyabrın 1-nə təsadüf edəcək. Oktyabrın 21-dən isə Səfər ayı başlayacaq.

İmam Hüseynin şəhadətinin qırxıncı günü Səfər ayının 20-nə, Miladi təqvim ilə noyabrın 9-na düşür.

Səfər ayının 28-də (17 noyabr) isə Məhəmmməd peyğəmbərin (s) vəfatı tarixi qeyd olunacaq. Səfər ayı Miladi təqvim ilə noyabrın 19-da başa çatacaq.

Hicri təqviminin ilk iki ayında (Məhərrəm və Səfər ayları) Azərbaycanın əksər bölgələrində toy mərasimləri təxirə salınır. (report)

