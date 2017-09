İstanbulun Atatürk hava limanında baş verən qəza nəticəsində dörd nəfər xəsarət alıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, xəsarət alanların üçü ekipaj üzvüdür, biri isə sərnişindir.

Qeyd olunur ki, təyyarə eniş edərkən qəzaya uğrayıb

