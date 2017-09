ABŞ prezidenti Donald Tramp türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyip Ərdoqanı dost adlandıraraq, ABŞ və Türkiyənin həmişəkindən daha yaxın olduqlarını bildirib. APA-nın “RİA Novosti”yə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə D.Tramp R.T.Ərdoğanla Nyu Yorkda keçirdiyi görüşdə bildirib.

“O artıq mənim dostumdur, onun liderliyi çox yüksək qiymətləndirilir”, - deyə Tramp qeyd edib.

“Biz hazırda heç vaxt olmadığımız kimi yaxınıq”, - deyə Tramp əlavə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.