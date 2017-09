Rusiya XİN: Suriyada MDB-dən təqribən 10 min yaraqlı döyüşüb

Bakı. 22 sentyabr. REPORT.AZ/ MDB ölkələrindən olan təxminən 10 min yaraqlı Suriyada terrorçuların tərəfində döyüşüb.

“Report” xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Yeni Çağırış və Təhdid Məsələləri üzrə Departamentinin rəhbəri İlya Roqaçov deyib.

“Suriyada 20 mindən 40 minə qədər yaraqlı döyüşüb, onların təqribən 10 mini MDB-dən idi”, — deyə o “Kommersant” qəzetinə müsahibəsində bildirib.

Roqaçovun sözlərin görə, onların yarısından azının Rusiya vətəndaşlığı olub. Təqribən 5 min yaraqlı Mərkəzi Asiya ölkələrindən olub.



