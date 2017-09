Rusiya Kubokunda 1/16 final mərhələsinin oyunları keçirilib.

Fanat.Az xəbər verir ki, Samir Məsimovun komandası “Fakel” “Amkar”ı qəbul edib.

Meydan sahibləri 0:4 hesablı darmadağına üzülüb. Oyuna start heyətində başlayan Samir 65-ci dəqiqədə əvəzlənib.

Fanat.Az

