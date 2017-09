Xızıda 26 gün ərzində 8 064 ədəd partlamamış hərbi sursat aşkarlandı

Xızı rayonu ərazisində yerləşən Müdafiə Nazirliyin N saylı hərbi hissəsinin sursat anbarında baş vermiş partlayışla əlaqədar Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin (ANAMA), Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və Daxili İşlər Nazirliyinın birgə keçirdiyi təmizləmə əməliyyatları barədə məlumat yayılıb.

ANAMA-dan Publika.az-a daxil olan məlumata əsasən, sentyabrın 21-də yerli sakinlər tərəfindən daxil olmuş zənglərə əsasən Giləzi qəsəbəsi və Sitalçay kəndi ərazisində 1 əkin və 1 otlaq sahəsinə, kənd qəbiristanlığına və qəsəbə ərazisinə, həmçinin partlayış baş vermiş hərbi hissənin ətrafına baxış keçirilib, 794 ədəd partlamamış hərbi sursat (PHS), 99 ədəd partlamış-yanmış mərmi qalıqları və 1 077 kq yandırma aşkar edilərək götürülüb, nəticə etibarilə 143 000 kv.m (14.30 ha) ərazi yoxlanılıb.

Ümumiyyətlə, 26 gün ərzində 8 064 ədəd partlamamış hərbi sursat (PHS), 3 858 ədəd partlamış-yanmış sursat qalıqları və 13 105 kq yandırma aşkar edilərək götürülüb, nəticə etibarilə 37 868 238 kv.m (3 786.82 ha) ərazi yoxlanılıb.

Bununla yanaşı, Xızı rayonun Giləzi qəsəbəsi, Sitalçay və Şurabad kəndləri ərazisində 5 983 nəfər yerli sakin arasında mina təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə təbliğatı aparılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.