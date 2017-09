Bakı. 22 sentyabr. REPORT.AZ/ Suriyada əməliyyatlar başlayandan Rusiya Hərbi-Kosmik Qüvvələri (HKQ) tərəfindən 87,4 faiz ərazi İŞİD terror təşkilatı terrorçularından azad olunub.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Qırmızı ulduz” qəzetinin saytında dərc olunan infoqrafikdə bildirilir.

Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, HKQ 30 mindən çox uçuş edib, 92 mindən çox aviazərbə endirib və terrorçuların 96 mindən çox obyektini məhv edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.