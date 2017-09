NATO baş katibi Yens Stoltenberq Rusiya XİN rəhbəri Sergey Lavrovla Şimali Koreya və Əfqanıstanı müzakirə etdiyini bildirib.

“Biz Əfqanıstanı və yayılmama məsələləri ilə əlaqədar problemləri müzakirə etdik. O cümlədən Şimali Koreyadan gələn təhlükələri müzakirə etdik”, - deyə Yens Stoltenberq qeyd edib.

Görüş Nyu Yorkda, BMT Baş Assambleyanın 72-ci sessiyası çərçivəsində baş tutub.

