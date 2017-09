ABŞ prezidenti Donald Tramp Şimali Koreya ilə danışıqların mümkünlüyünü istisna etməyib.

APA-nın “RİA Novosti”-yə istinadən verdiyi xəbərə görə, jurnalistin Pxenyanla danışıqların mümkünlüyü barədə sualına D.Trampın cavabı “Niyə də yox?” yox.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl ABŞ prezidenti Donald Tramp Şimali Koreya ilə ticarət əlaqəsi saxlayan şirkətlər, banklar və fiziki şəxslərə qarşı sanksiyaları sərtləşdirib.

