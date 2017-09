Tailandda görünməmiş qəza baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, yük maşınının arxa hissəsinə qoyulan PVC boru qarşı tərəfdən gələn motosiklet sürücüsünə dəyib. Başından ağır xəsarət alan sürücü hadisə yerində dünyasını dəyişib.

Polis yük maşınının sürücüsünü həbs edib. Faktla bağlı araşdırma gedir.

