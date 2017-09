ABŞ və Əfqanıstan prezidentləri Donald Tramp və Əşrəf Qani ABŞ-ın regiondakı yeni antiterror strategiyasının icrasına dair razılığa gəliblər. APA-nın “RİA Novosti”yə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Ağ Evin məlumatında bildirilir.

“Prezident Tramp və prezident Qani ABŞ-ın Cənubi Asiyada terrorla mübarizəyə dair yeni strategiyasını tam şəkildə icra etməyə, habelə Amerika və Əfqanıstan xalqlarının təhlükəsizliyini təmin etməyə hazır olduqlarını bildiriblər”, - deyə sənəddə qeyd olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.