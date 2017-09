Bakı. 22 sentyabr. REPORT.AZ/ Özbəkistanın cənubunda yerləşən Kaşkadarin vilayətinin Mübarək qaz emalı zavodunda üç nəfər qazdan zəhərlənərək ölüb.

"Report" xəbər verir ki, daha bir fəhlə xəstəxanaya yerləşdirilib, onun vəziyyəti qənaətbəxşdir.

Respublikanın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə, insident propan-butan qarışığının alınması üzrə filtr-separator qurğusunun daxili hissəsinin təmir-təmizləmə işləri zamanı yol verilən ehtiyatsızlıq üzündən baş verib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.