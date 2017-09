Müğənni və aktyor Özcan Dənizin özündən 20 yaş kiçik Feyza Akdan ana olmağa hazırlaşır.

Publika.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, 25 yaşlı Feyza Aktanın 1,5 aylıq hamilə olduğu üzə çıxıb. İddialara görə, ata olacağını öyrənən 45 yaşlı Özcan Dəniz toyun tarixini tezləşdirməyə qərar verib.

Aytən

