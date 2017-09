ABŞ və Rusiya generalları bir araya gəldi - İLK DƏFƏ

ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi İŞİD-ə qarşı koalisiya qüvvələrinin sözçüsü Rayn Dillon koalisiyaya xidmət edən generalların rus generallarla görüşdüyünü açıqlayıb.

Publika.az xəbər verir ki, görüşün məqsədi Suriyanın Deyr-əz-Zor şəhərindəki ABŞ qüvvələri ilə Rusiya qüvvələri arasındakı ayrı-seçkiliyi aradan qaldırmaq olub.

General görüşün bir neçə gün öncə keçirildiyini, generalların bölgə ilə bağlı xəritə və qrafikləri bir-biriləri ilə paylaşdığını bildirib:

“Koalisiya qüvvələri ilə Rusiyanın hərbi nümayəndələri ordular arasındakı anlaşmazlıqları və fərdilikləri aradan qaldırmaq üçün bir araya gəldilər. Tərəflər İŞİD-lə mübarizədən yayındıracaq bütün manelərdən qurtulmaq məqsədilə əllərindəki bilgiləri bir-biriləri ilə bölüşdülər”.

Zümrüd

