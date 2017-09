Bakıda sərnişin avtobusunda çəkilmiş foto sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat,az xəbər verir ki, fotodakı gənc oğlanın köynəyindəki şəkillər söz-söhbət yaradıb.

Həmin görüntünü şərhsiz təqdim edirik:

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az

