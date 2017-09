"Roma"nın ulduzu "Qarabağ"la oyuna gəlməyəcək

Çexiya millisinin və "Roma”nın futbolçusu Patrik Şikin təkrar müayinəsinin nəticəsi açıqlanıb.

Fanat.Az xəbər verir ki, paytaxt klubunun rəsmi saytı A Seriyasının IV turunda "Verona”ya qarşı debüt matçında zədələnən 21 yaşlı hücumçunun 2 həftə yaşıl meydanlardan kənar qalacağını yazıb. Onun sol bud əzələsində şiş aşkarlanıb.

Bu hazırda müalicəsini davam etdirən futbolçu sentyabrın 27-də Çempionlar Liqasının II turunda "Qarabağ”la səfər oyununu buraxacağı anlamına gəlir. O, həmçinin Çexiya yığmasının oktyabrın 5-də Bakıda Azərbaycan millisinə qarşı keçirəcəyi 2018-ci il dünya çempionatının seçmə qrup matçında da iştirak edə bilməyəcək.

Qeyd edək ki, Patrik Şik yay fasiləsində "Sampdoriya”dan "Roma”ya transfer olub.

Fanat.Az

