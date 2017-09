NATO Baş Katibinin Xüsusi Nümayəndəsi Azərbaycana gələcək

Bakı. 22 sentyabr. REPORT.AZ/ NATO Baş Katibinin Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə Xüsusi Nümayəndəsi Ceyms Apaturay gələn həftə Azərbaycana gələcək.

"Report" xəbər verir ki, Apaturay sentyabrın 26-da Bakıda keçiriləcək Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik (ANAMA) ANAMA-NATO/NSPA Sülh Naminə Tərəfdaşlıq Etimad Fondunun çərçivəsində icra olunan “Ceyrançöl layihəsinin 3-cü mərhələsinin təqdimatı, Gələcəkdə Azərbaycanda İcra Olunacaq Etimad Fondu Layihələrinin Perspektivləri” mövzüsunda tədbirdə iştirak edəcək.



