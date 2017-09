Bakı. 22 sentyabr. REPORT.AZ/ Nizami Kino Mərkəzində yeni təyinat olub.

Mərkəzdən "Report"a verilən məlumata görə, qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Arzu Feyruz qızı Əhədova kino işləri üzrə direktor müavini vəzifəsinə təyin edilib.

Qeyd edək ki, A.Əhədova Bakı Dövlət Universitetin məzunudur. O, müxtəlif vaxtlarda M.F.Axundov adina Milli Kitabxanada, Azərbaycan Dovlət İnformasiya agentliyində (AzərTAc) çalışıb.



