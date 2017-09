Tanınmış müğənni Nadir Qafarzadə ölkədən getmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, son hadisələr müğənnini xeyli ruhdan salıb:

“Millətimi, dövlətimi sevməsəm, ata-anam bu torpaqda dəfn olunmasaydı, çıxıb başqa dövlətə gedərdim. Ağzımı açıb hansı sözü desəm, hamı məni qınayır, daş-qalaq edir.

Hər şeydən yorulmuşam. Bayağı mahnılardan, savadsız insanlardan, zövqsüz musiqilərdən əziyyət çəkirəm".



