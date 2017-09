Müğənni İradə İbrahimova yeni mövsümdən yaradıcılıq işlərinə start verib.

Publika.az xəbər verir ki, sənətçi hazırda Bakıdadır və bir neçə yeni mahnı yazdırıb. Yeni fotosessiya etdirən ifaçı türkiyəli fotoqrafların obyektivi qarşına keçib.

Sənətçi bildirib ki, burada ciddi qadın obrazı yaradıb: “Çəkiliş studiyada aparılıb və müxtəlif geyimlərdən istifadə olunub”.

Qeyd edək ki, İradənin yeni mahnısı yaxın günlərdə ictimaiyyətə təqdim olunacaq.

Pərviz Hüseyn

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.