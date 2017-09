Bakıda voleybolçu qadınlar arasında Avropa çempionatı start götürüb

Bakı. 22 sentyabr. REPORT.AZ/ Voleybolçu qadınlar arasında Avropa çempionatına start verilib. "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan və Gürcüstanda təşkil olunan yarışın ilk oyunu Bakıdakı Milli Gimnastika Arenasında keçirilir.

C qrupunda yer alan Ukrayna və Rusiya yığmaları üz-üzə gəlir. Görüşü polşalı Pavel Burkeviçlə xorvatiyalı Kseniya Yurkoviç idarə edir.

Bu qrupda ilk turun digər qarşılaşması sentyabrın 23-də Bolqarıstan və Ukrayna milliləri arasında baş tutacaq.

Qeyd edək ki, ilk tur çərçivəsində bu gün daha 3 qrupda 6 oyun keçiriləcək:

A qrupu

18:00. Macarıstan – Azərbaycan

20:30. Almaniya – Polşa

Bakı. Milli Gimnastika Arenası

B qrupu

18:00. İtaliya – Gürcüstan

21:00. Belarus – Xorvatiya

Tbilisi. Yeni İdman Sarayı

D qrupu



17:00. Serbiya – Çexiya

20:00. Hollandiya Belçika

Göygöl. Olimpiya İdman Kompleksi



